大山が右翼席へ突き刺すグランドスラム■DeNA 7ー6 阪神（22日・横浜）阪神の大山悠輔内野手が22日、横浜スタジアムで行われたDeNA戦で、一時は逆転となる満塁本塁打を放った。流れを変える一振りに敵地は騒然。DeNAファンからも「絶望感しかない」と溜息が漏れるほどの一撃だった。初回に4点を先制される苦しい展開となったが、大山のバットが球場の空気を変えた。2回1死から相手先発・竹田祐投手のカーブを捉えて左翼席へ今