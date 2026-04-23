韓国コスメブランド「イニスフリー」は、5月1日（金）から、ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』とコラボレーションした限定エディションを、公式オンラインストアなどで順次発売する。【写真】キーリングやミラーもかわいい！限定エディション一覧■グッズが付いたセットを用意今回新作映画『トイ・ストーリー5』の公開を記念して発売される「トイ・ストーリー × INNISFREE エディション」は、ブランドの人気商