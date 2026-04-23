23日未明、熊本南区の県道で、新聞配達中の原付バイクが電柱に衝突し、運転していた50代の男性が死亡しました。 午前4時15分ごろ、熊本市南区砂原町で「バイクが転倒している」と、近くを通りかかった人から119番通報がありました。 この事故で、熊本市西区中原町に住む、会社員の河邉勝幸さん（51）が、胸などを強く打ち、意識のない状態で病院に運ばれ、その後死亡しました。 現場は、片側1車線の県道で、当時、河邉さんは、