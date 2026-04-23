元TBSのフリーアナウンサー青木裕子（43）が、23日までにインスタグラムを更新。13年3月に結婚した夫のナインティナイン矢部浩之（54）から贈られた花の写真をアップした。「投稿できていなかった写真をまとめて。1枚目結婚記念日でした。夫から花が届きましたよ。ありがとう」と報告した。一方で「2枚目しかし、当日はすっかり忘れて私は1人イタリアンを満喫してしまいました」と、結婚記念日を忘れて“独り飯”をしてしまっ