ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（51）が22日（日本時間23日）のジャイアンツ戦前に報道陣の取材に応じ、この試合に先発する大谷翔平投手（31）の登板翌日について話した。前回登板の15日（日本時間16日）メッツ戦では、登板2日前の死球の影響で打者としては出場せず、エンゼルス時代の21年5月28日以来、5年ぶりに投手に専念した。5回に今季初の自責点を記録も、日本の先発投手最長となる32回2/3連続自責点0をマーク。6回2安