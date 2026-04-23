ゴールデンウィーク、ちょっと新しいことを始めてみたい気分。そんなときにぴったりなのが、土を使わない『キッチンハーブの水耕栽培』。キッチンやダイニングで育てながら、使いたいときにさっと収穫できるのもうれしいところ。必要なものは、ほとんどが100円ショップでそろうので、園芸ビギナーさんにもおすすめです！土いらずで気軽に育てる『キッチンハーブ』土で栽培すると、中が見えないので水やりのタイミングがわかりづら