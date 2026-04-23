体の引き締めやダイエット効果もある最強の肩甲骨はがしとは 体幹を強化して肩甲骨はがしの効果を高めよう！ ここまで肩甲骨をはがす「5つの神エクササイズ」を紹介してきましたが、さらに効果を高めるためにおすすめしたいことがあります。それは、体幹を鍛えること。体幹を強化すると、よい姿勢を保つ筋力が補強され、体の安定性が高まります。 これは肩甲骨のズレを引き起こす前かがみなどの悪い姿勢の予防となり、同時に