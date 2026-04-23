2026年ゴールデンウイークの天気と気温の予想です。29日(水・昭和の日)は前線が通過するため、北海道から北陸では雲が多く、所々でザッと雨が降るでしょう。東北の太平洋側や関東から近畿は日差しが届く見込みです。3日(日・憲法記念日)からは雨の降る所が多いでしょう。29日(水・昭和の日)は北海道〜北陸の所々で雨関東〜近畿は晴れ間25日(土)は、北海道から九州にかけておおむね晴れて、行楽日和になるでしょう。沖縄は雲が広