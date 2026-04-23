秋田朝日放送 警察によりますと、２２日午後６時５０分ごろ秋田市の千秋公園の中でクマが目撃されました。公園を歩いていた人が石垣の上にいる体長１メートルのクマ１頭を目撃したということです。近くの住宅や小学校までおよそ４０ｍの場所です。警察が注意を呼びかけています。