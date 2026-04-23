東京ディズニーランドの人気アトラクション「スター・ツアーズ：ザ・アドベンチャーズ・コンティニュー」で4月23日より、期間限定の特別バージョンがスタートした。最新映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の公開を記念し、マンダロリアンとグローグーが必ず登場する内容となっている。【動画】日本語吹替版予告「親子の絆」編同日、これを記念した特別イベントも開催され、会場には約70人のファン