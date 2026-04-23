元ジャイアンツの監督で、現役時代はドジャースでもプレーしたダスティ・ベーカー氏（76）が22日（日本時間23日）、ジャイアンツ対ドジャース戦が行われるオラクルパークを訪れた。この日は大谷翔平投手がリアル二刀流として先発登板。ベイカー氏の妻は大谷の大ファンでとして知られるが、「妻は来ないよ。大谷を観には来なかった。大谷を観るために飛び回るなと伝えたんだ（笑）」とうれしそうに笑った。「（今夜は）ただいい