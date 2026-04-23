活動停止中のNewJeans（ニュージーンズ）メンバーが、ソウルで目撃された。HYEIN（ヘイン、18）が、ファンの前で涙を見せた。18歳の誕生日を祝うファンの「祝う会」が21日にソウル市内で行われ、ヘインがサプライズ参加した。韓国メディアのマイデーリーが23日「ヘインの韓国での近況が、ファンを通じて明らかになった。ソウル市内で開催されたバースデー祝賀カフェに自ら足を運び、ファンと交流した」と報じた。さらに「黒いサン