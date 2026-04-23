4月22日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」の試合開始時間および、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 POSTSEASON」の放送・配信情報を発表した。 「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」はバスケットLIVEと地上波での放送が決定し、GAME1は日本テレビ系全国ネット、GAME2はNHK総合、GAME1およびGAME3はNHKBSで生中継される。「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-2