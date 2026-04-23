ミライロが５日ぶりに反発している。２２日の取引終了後に、新規事業として障害者向け人材紹介サービス「ミライロ・キャリア」を開始すると発表しており、好材料視されている。 ハイキャリアに特化した人材紹介・マッチングサービスを提供するほか、当事者視点による「職場アクセシビリティ診断」や障害者雇用の現場リテラシーを高める「ユニバーサルマナー検定（雇用）」などを提供する。な