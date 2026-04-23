[4.22 DFBポカール準決勝 レバークーゼン 0-2 バイエルン]DFBポカール準決勝が22日に行われ、バイエルンは敵地でレバークーゼンを2-0で退けた。ベンチスタートのDF伊藤洋輝は出番なし。決勝は5月23日に開催され、シュツットガルトとフライブルクの勝者と戦う。19日にブンデスリーガ連覇を決めたばかりのバイエルン。前半22分、右サイドのスローインをMFマイケル・オリーズがヒールで流し、MFジャマル・ムシアラがフリーでペナ