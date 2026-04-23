２３日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５９円３３銭前後と前日の午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安で推移している。 ２２日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円４８銭前後と前日に比べ１０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米原油先物の上昇でインフレ圧力が意識されるなか１５９円５７銭まで上伸する場面があった。 この流れを引き継