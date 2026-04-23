生化学工業はしっかり。２２日取引終了後、癒着防止材ＳＩ－４４９（製品名シーエスバリア）について、２０日付で製造販売承認を取得し、国内での販売提携先が決まったと発表した。販売提携先はコヴィディエンジャパン（東京都港区）。発売時期についてはコヴィディエン社と協議のうえ、保険償還価格の取得後に知らせるという。 出所：MINKABU PRESS