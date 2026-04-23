高松市の自宅で、今月21日ごろ、10歳の娘の顔や頭を複数回殴ってけがをさせたとして、父親が昨夜（22日）逮捕されました。 傷害の容疑で逮捕されたのは、高松市牟礼町の会社員の男（33）です。警察によりますと、男は、21日ごろ、自宅で10歳の女児に対し、顔や頭を複数回にわたり殴るなどの暴行を加え、顔や頭に全治10日程度のけがをさせた疑いが持たれています。 児童相談所からの通報により事件が判明し、警察が捜査をした結果