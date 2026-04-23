鉄道の安全を支える仕組みが、劇的な転換点を迎えています。JR九州は2026年4月15日、公衆回線（携帯電話網など）を利用した次世代の無線式列車制御システム「RKシステム（JR九州の無線式列車制御システム）」を長崎地区へ導入すると発表しました。最大の特徴は、これまで線路沿いに張り巡らされていた膨大なケーブルや地上装置を「スリム化」し、スマホと同じ公衆回線を使って「車上主体」で列車を制御する点にあります。これによ