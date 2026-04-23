AC長野パルセイロは23日、レディースチームのDF高野瀬紫苑による交通事故を報告した。公式サイトによると、事故が起きたのは18日の8時10分頃で、場所は長野県須坂市内。高野瀬が運転する車両が信号の無い交差点で一時停止し、左右確認をして直進した際、左からバイクが通過し、接触して転倒した。事故発生後は直ちに警察へ届け出て事故処理を行ったという。接触した相手は緊急搬送され、左肩の骨折と診断。高野瀬に怪我はな