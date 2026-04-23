開催：2026.4.23 会場：フェンウェイ・パーク 結果：[Rソックス] 1 - 4 [ヤンキース] MLBの試合が23日に行われ、フェンウェイ・パークでRソックスとヤンキースが対戦した。 Rソックスの先発投手はランヘル・スアレス、対するヤンキースの先発投手はマックス・フリードで試合は開始した。 1回表、5番 アメド・ロサリオ 2球目を打って左中間スタンドへのスリーランホームラン