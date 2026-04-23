開催：2026.4.23 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 5 - 2 [ブリュワーズ] MLBの試合が23日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブリュワーズが対戦した。 タイガースの先発投手はケーシー・マイズ、対するブリュワーズの先発投手はデイトン・ホールで試合は開始した。 3回表、2番 ウィリアム・コントレラス 3球目を打ってセンター