開催：2026.4.23 会場：ナショナルズ・パーク 結果：[ナショナルズ] 6 - 8 [ブレーブス] MLBの試合が23日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとブレーブスが対戦した。 ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するブレーブスの先発投手はディディエ・フエンテスで試合は開始した。 1回表、2番 ドレーク・ボールドウィン 初球を打って右中間スタンドへのホー