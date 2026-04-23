GIZMON Kodalen FS 合同会社ギズモンは、レンズ付きフィルムの写りを再現したというパンケーキレンズ「GIZMON Kodalen FS」を4月21日（火）に発売した。価格はキヤノンEOS M/ソニーE/ニコン1/富士フイルムX/マイクロフォーサーズ用が5,670円、キヤノンEOS R/ニコンZ/ライカL用が7,550円。 GIZMON Kodalen FSは、Kodak（コダック）のレンズ付きフィルム「FunSaver」の「ローファイでエモ}