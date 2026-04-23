俳優の大和田獏（75）が23日、自身のインスタグラムを更新。妻で女優・岡江久美子さん（享年63）の七回忌を報告した。岡江さんは2020年、新型コロナによる肺炎で永眠。大和田ら家族や関係者は当時の厳重な感染対策のため、臨終や火葬に立ち会うことができなかった。大和田はこの日、「今日、4月23日は6回目の命日です。仏教では7回忌になるんですね」と報告。「あれから6年家族や友達に支えられて今日まで生活出来ました。