【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州の航空会社は、中東情勢の緊迫化に伴う燃料価格の高騰を受け、大幅な減便に乗り出した。ドイツの航空大手ルフトハンザ航空は２１日、１０月までに合計２万便を運休すると発表した。米国・イスラエルのイラン攻撃前と比べて、航空機用燃料の価格が２倍程度に上がっていることを理由としている。採算性が低い短距離便が対象で、５月末までドイツのフランクフルトからノルウェーやポーランドに向