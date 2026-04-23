パドレスは22日（日本時間23日）、昨季レッドソックスで10勝を挙げたルーカス・ジオリト投手（31）と1年300万ドル（約4億8000万円）、2027年は相互オプション付きで契約したと発表した。ジオリトは2012年のMLBドラフト1巡目（全体16位）でナショナルズから指名され、16年にメジャーデビュー。その後、ホワイトソックスを経て23年には一時、エンゼルスで大谷翔平（現ドジャース）とともにプレー。ガーディアンズを経て、24年か