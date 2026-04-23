スペイン１部レアル・ソシエダードの日本代表ＭＦ久保建英（２４）が２２日（日本時間２３日）、本拠地でのヘタフェ戦で負傷から復帰後、初スタメンでフル出場を果たした。１６試合ぶりの先発となった久保は右サイドで起用されると、中央へのクロスやＤＦラインの裏を狙ったパスなど、何度もチャンスを演出。しかし、前半２９分にオウンゴールで先制を許すと堅守を誇るヘタフェから得点を奪うには至らず、フル出場したものの試