元メジャーリーガーでＦＯＸスポーツのアナリストを務めるドントレル・ウィリス氏が２１日（日本時間２２日）、「ファクト・オア・フィクション？」と題する企画で今季のＭＬＢを大胆予想した。その一つとしてドジャース大谷翔平投手（３１）のサイ・ヤング賞受賞については、迷いなく「ファクト（事実）」と断言した。「ショウヘイ・オオタニはサイ・ヤング賞を獲る」という命題に対し、ウィリス氏は「ファクト」と答えると理由