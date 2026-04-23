【ブリガンダイン アビス】 8月27日 発売予定 価格： 通常版 9,020円（パッケージ/ダウンロード版） Limited Edition 18,480円 CEROレーティング：B（12歳以上対象） プレイ人数：1人（オンラインプレイ非対応） ハピネットは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Steam用ファンタジ