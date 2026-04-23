ソトがインタビューでまさかのコメント米大リーグで12連敗中のメッツは22日（日本時間23日）、本拠地でツインズと戦っている。故障から復帰したフアン・ソト外野手のコメントに、ニューヨークファンから悲鳴が上がった。3日（日本時間4日）のジャイアンツ戦で右ふくらはぎを痛めて離脱していたソトが、この日のツインズ戦で復帰。試合前、メッツ地元局「スポーツネット・ニューヨーク」公式Xは、大砲がインタビューに応じる動