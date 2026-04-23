福島の選手13人と寺田周平監督の等身大パネルが福島駅構内に設置された福島駅に、カズが降臨した。59歳のFW三浦知良（カズ）らJ3福島ユナイテッドFCの選手13人と寺田周平監督の等身大パネルが4月22日、福島駅構内に設置された。JR東日本と各自治体、企業などが展開する観光キャンペーンの一環で、スポーツの魅力を発信するとともにチームの認知度を上げるのも狙い。同日午後には、寺田監督とMF針谷岳晃主将が出席して「除幕式」