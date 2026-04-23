佐藤菜乃花気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の23日の天気をお伝えします。「天気の予想」 朝から本降りの雨でしょう。通勤通学の時間帯も土砂降りの雨となりそうです。昼前から夕方にかけては降ったりやんだりの断続的な降り方で、夜にはやむところもあるでしょう。風が強く吹き、横殴りの雨となりそうです。 「気温はどうなのか？」 23日の日中は、ほとんど気温が上がらないでしょう。最高気温は福岡市、北九州市で16℃、