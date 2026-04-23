ジョン・フェラン米国海軍長官が突然辞任した。米国防総省は22日（現地時間）、フェラン長官が政権を去り、今回の決定は直ちに効力が発生すると公式発表した。米国防総省のショーン・パーネル首席報道官は同日、ソーシャルメディアのX（旧ツイッター）を通じて「これまでフェラン長官が省内および海軍に示した献身的な奉仕に深く感謝する」とし「彼の前途に幸運があることを願う」と伝えた。国防総省はハン・カオ海軍次官が当面の