記事ポイント浦安ブライトンホテル東京ベイのロビーラウンジ「シルフ」で、宮崎マンゴーを主役にした数量限定「スワンパフェ〜宮崎マンゴー〜」を2026年6月30日まで提供。価格は単品2,600円、コーヒー・紅茶セット3,300円。提供時間は12:00から17:30までです。ライムメレンゲやブラッドオレンジメルベ、パッションジュレなどを重ねた、見た目も華やかな初夏限定パフェに注目です。浦安ブライトンホテル東京ベイで、初夏にぴったり