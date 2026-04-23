記事ポイント草加レザーに携わる6社を追ったショートムービーシリーズがYouTubeで公開公開は2026年4月23日9時、再生リストでvol.1からvol.6まで視聴可能約100年続く草加の皮革産業と職人の技術、哲学を映像で伝える企画埼玉県草加市のLEATHER TOWN SOKA Project teamが、草加レザーに携わる6社を取り上げたショートムービーシリーズ「The Pulse of SOKA LEATHER(革の町 草加の鼓動)」を公開します。公開先はYouTubeで、職人や経営