記事ポイントつむぎ書房合同会社が新刊「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」を4月20日に全国書店とAmazonで発売価格は3,800円（税込）、270ページ、ISBN-13は978-4434374364著者ウィリアム・カパスワイトの思想と目次、翻訳者情報をあわせて紹介つむぎ書房は、新刊「脱成長の方法 A HANDMADE LIFE」を4月20日に全国書店およびAmazonで発売します。著者は、自然の中での暮らしや教育の実践を重ねてきたウィリアム・カパスワイト氏です