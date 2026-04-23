【新華社昆明4月23日】中国南西部の国境に位置する雲南省徳宏ダイ族ジンポー族自治州の美術館で17日、地元の農家10人による国境地帯農家生態写真展が開催された。作品を出展した農家たちは、かつては農作業や出稼ぎで生計を立てており、中には猟師をしていた人もいた。今ではカメラを手に国境沿いを縦横に駆け巡り、生き生きとした鳥の姿を撮影している。農家たちは「野鳥ガイド」から「生態カメラマン」へと歩みを進め、写真