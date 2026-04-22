とちぎテレビ 災害対応を強化しようと、上三川町の小学校に蓄電池付きの外灯が設置され、２２日、点灯式が行われました。 非常用蓄電池付きの外灯が設置されたのは、上三川町で避難所に指定されている２つの小学校です。このうち明治小学校では２２日、点灯式が行われ、星野光利町長をはじめ関係者が出席しました。 町によりますと、非常用蓄電池付きの外灯を設置したのは県内の小学校で初めてだということです。 星