とちぎテレビ ２０２６年２月に行われたミラノ・コルティナパラリンピックに、アイスホッケー日本代表として初出場した、宇都宮市出身の金子幹央選手に２２日、栃木県スポーツ功労賞が贈られました。 県スポーツ功労賞が贈られた金子幹央選手は５０歳。 県では、国際大会などで活躍した選手を表彰していて、冬季パラリンピック出場の選手として初めての受賞となりました。 金子選手は７年ほど前、