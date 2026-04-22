とちぎテレビ 老朽化により建て替え工事を進めていた栃木県自治会館が完成し、２２日、記念式典が行われました。 １９７６年（昭和５１年）にできた旧自治会館の老朽化のため建て替え工事が進められていた新館の完成記念式典には、福田富一知事や２５の市・町の市長、町長などが出席しました。 福田知事は、「地域に開かれた場所として世界から選ばれる栃木の拠点になる」と期待を寄せました。 県自治会館は、県内市