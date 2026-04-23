とちぎテレビ 去年、埼玉県八潮市で起きた大規模な道路の陥没を受けて、国土交通省が全国の自治体に要請した下水道管の調査で、対策が必要な箇所が、栃木県内ではおよそ１０キロに及ぶことが分かりました。 国土交通省は全国の自治体に対し、直径２ｍ以上で設置してから３０年以上が経過した下水道管の調査を要請していました。 公表した調査結果によりますと、県内で腐食や損傷などにより対策が必要な下水道管は、宇都