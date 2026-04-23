【ワシントン＝栗山紘尚】米ニュースサイト・ポリティコは２２日、米国のトランプ政権が、ＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）加盟国を防衛支出の貢献度などに応じて「良い子」「悪い子」に選別するリストを作成していると報じた。米欧当局者の話としている。ポリティコによると、「悪い子」に選別した国に対して米軍の部隊展開や武器売却を縮小し、「良い子」とした国に振り向けることが選択肢になるという。トランプ米大統領は、