藤井聡太名人に糸谷哲郎九段が挑んでいる第84期名人戦七番勝負。挑戦者の糸谷は森信雄七段門下。29歳で夭折した故・村山聖九段は兄弟子にあたる。【画像】まだ新四段だった頃の村山聖九段勝又清和七段は、村山と同じ1983年に奨励会に入会。これまで語ることのなかった村山との秘話を初めて書き記した。（全2回の1回目／後編を読む）勝又清和七段©︎文藝春秋◆◆◆〈棋士は誰でも、「名人」に対して特別な思い