チェルシーが解任を発表したリアム・ロシニア監督＝18日、ロンドン（ゲッティ＝共同）サッカーのイングランド・プレミアリーグ、チェルシーは22日、リアム・ロシニア監督（41）の解任を発表した。1月の就任後、欧州チャンピオンズリーグ（CL）はベスト16で敗退し、直近のリーグ戦は5試合連続無得点で5連敗を喫した。コーチのカラム・マクファーレン氏が今季終了まで指揮を執る。（共同）