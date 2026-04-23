アメリカのトランプ政権は、海軍トップのフェラン海軍長官が辞任したと発表しました。アメリカ軍がイランの港湾への船の出入りの封鎖措置を続ける中での辞任で、アメリカメディアはヘグセス国防長官との政治対立による更迭だと伝えています。国防総省のパーネル報道官は22日、海軍トップのフェラン海軍長官が辞任すると発表しました。「国防総省と海軍への貢献に深く感謝の意を表する」としていますが、辞任の理由は明らかにしてい