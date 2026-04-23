1軍の横浜遠征に同行していた阪神・中川勇斗捕手（22）が23日、兵庫県尼崎市にあるSGL尼崎でのファーム練習に合流した。同じ捕手登録の梅野隆太郎捕手（34）が1軍へ昇格することから、このまま出場選手登録を抹消される可能性が高くなった。高卒5年目の中川は、2月のキャンプ中から主に左翼で起用され、初の開幕スタメンを任された。だが、持ち前の打力が影を潜め、ここまで10試合に出場して19打数1安打、打率・053と沈黙。