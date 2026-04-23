タレントの辻希美が22日、自身のアメブロを更新。早朝6時から始まった、次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの「ぐずぐず」に対応しながらお弁当を完成させた、朝の奮闘ぶりを明かした。【映像】辻希美、家族旅行中の水着ショット辻は「夢さん6:00に起床して、下ろすとぐずぐずだったから、おんぶしてお弁当作ってたらお弁当出来たタイミングで寝た」と夢空ちゃんの微笑ましいエピソードを披露し、完成した彩り豊かな弁当を公開。そ