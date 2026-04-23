成田から北海道は「3路線」にJAL（日本航空）グループのLCC（格安航空会社）、スプリング・ジャパンが2026年4月23日より新路線「成田〜函館線」を開設し、同日午前8時30分ごろ、初便が出発しました。これは、首都圏と函館を結ぶ唯一のLCC路線となります。【写真】えっ…これが「SJO約10年ぶりの新国内路線」誕生の様子ですスプリング・ジャパンは中国からのインバウンド需要を主なターゲットにしたLCCで、この成田〜函館線にお