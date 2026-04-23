旬の食材は食べて美味しいだけではなく、栄養もたっぷり。本コーナーでは魚や野菜、果物など旬食材の魅力をご紹介します。さて、今回のテーマとなる食材は？文／おと週Web編集部、画像／写真AC■ぬるぬる正解：アイナメ難易度：★★★★☆寝かせると旨みが増しますアイナメとはカサゴ目アイナメ科に属する海水魚です。細長い体つきで、体色は生息環境によって褐色から黄味がかったものまで幅があります。海底の岩陰に潜む習性があ